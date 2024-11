In occasione della XXI edizione del Festival delle Invasioni, il Museo del Fumetto esporrà le opere di noti artisti per valorizzare il connubio tra musica e fumetto

In occasione della XXI edizione della Festa delle Invasioni, che avrà inizio oggi 16 luglio con il concerto di Diodato, Daniele Silvestri e Voltarelli, il Museo del Fumetto mette in mostra le opere legate al rapporto tra la musica e il fumetto. La mostra sarà fruibile fino al 20 luglio con orario di ingresso dalle dalle 19.00 alle 22.00

Le Nuvole Di De Andrè

Una parte importante dell’esposizione, curata da Vincenzo Mollica nel 2009, e patrocinata dalla Fondazione De Andrè, sarà esposta al pubblico con opere di autori che hanno saputo reinterpretare le canzoni e la poesia di Faber, mettendo su carta personaggi come Bocca di Rosa, Il Giudice, Il Pescatore, Piero e Marinella.

Tra gli autori in mostra: Tanino Liberatore, David Diavù Vecchiato, Alberto Corradi, Ale Giorginii, Bruno Brindisi, Giancarlo Caracuzzo e molti altri.

O’ Diavolo

I disegni originali del graphic novel, scritto dall’ex leader dei 24 Grana, Francesco Di Bella, insieme a Luca Scornaienchi e disegnato da Luca Ralli saranno esposti - in anteprima nazionale - nella cupola centrale del Museo attraverso un allestimento che mette in evidenza la connessione tra le illustrazioni e le sonorità del disco a cui il fumetto è ispirato.

Alfonso Rendano

Una sezione sarà dedicata al pianista Alfonso Rendano, attraverso la reinterpretazione in chiave pop di artisti come Zelda Bomba e Roberta Cerise, e la poetica minimale del webcomics Gianluca Gallo.

Ritratti

In mostra anche ritratti di cantautori e band celebri, da Vasco Rossi a Jim Morrison, nei disegni Vincenzo Giordano ed Enzo Rizzi, entrambi autori di volumi dedicati alla storia della musica da Edizioni Npe.

Durante il percorso espositivo ci sarà la possibilità di vedere opere che appartengono alla collezione permanente del Museo e che raccontano Cosenza, la sua storia, le sue leggende. Dalle tavole originali del celebre albo di Dylan Dog – Sergio Bonelli Editore, ambientato a Cosenza, edito dal Festival Le Strade del Paesaggio in collaborazione con Sergio Bonelli Editore alle pagine di Martin Mystère – Sergio Bonelli Editore, dove il detective dell’impossibile, creato da Alfredo Castelli, è alle prese con la ricerca del tesoro di Alarico.

Nei giorni di apertura allievi e docenti de La Scuola del Fumetto tra cui Marco Serravalle, Quirino Calderone, Vincenzo Giordano e Gianluca Gallo saranno impegnati a disegnare dal vivo all’interno del vecchio monastero di Santa Chiara e confrontarsi con quanti vogliano intraprendere un percorso professionale dedicato al disegno e all’animazione. Inoltre la Scuola di Fumetto propone un contest di illustrazione legato alla musica. Oggetto del concorso è la realizzazione di una, o più illustrazioni con tecniche di esecuzione a scelta libera, ispirate alla musica.