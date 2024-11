Teatro Morelli di Cosenza affollato di alunni, insegnanti e dirigenti scolastici per la seconda delle Giornate regionali della Scuola, svoltasi alla presenza dell’assessore regionale alla cultura e alla pubblica istruzione Maria Francesca Corigliano. Si tratta del secondo dei cinque appuntamenti istituiti dal presidente Mario Oliverio in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, organizzati nei capoluoghi di provincia. Significativo il momento della consegna delle targhe ai dirigenti scolastici andati in pensione nell’ultimo anno, in segno di gratitudine per il servizio prestato al mondo della scuola.