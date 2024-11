Mercoledì 5 giugno, alla presenza delle massime utorità civili e militari, in occasione delle celebrazioni per il 205° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, verrà inaugurata a Cosenza, a Palazzo Arnone, la mostra fotografica dal titolo 1948-2018. I Carabinieri negli anni della Costituzione, tratta dall’omonimo volume pubblicato lo scorso anno dall’Ente Editoriale dell’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con l’agenzia di stampa Ansa.

Settanta anni ripercorsi attraverso le fotografie

Un’iniziativa ideata e strutturata, giorno dopo giorno, grazie al lavoro paziente e certosino svolto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, d’intesa con il Polo Museale della Calabria. Gli scatti esposti nei preziosi saloni di Palazzo Arnone ripercorrono gli eventi più significativi della storia d’Italia degli ultimi settant’anni; un percorso guidato dalla potenza narrativa delle fotografie immortalate dai fotoreporter che, con la loro professionalità ed il loro sacrificio, hanno saputo fermare il tempo – come diceva la vincitrice del premio Pulitzer, Renee Bayer – offrendo a chi le osserva la possibilità di riflettere, reagire, provare emozioni. La forza di immagini che entrano nella storia e rimangono impresse nella coscienza collettiva. Le stesse vibranti emozioni che i visitatori di questa mostra proveranno dinanzi alle decine di fotogrammi, che testimoniano, decennio dopo decennio, le tappe fondamentali della vita della nostra Patria.

Luigi Einaudi nel primo scatto

Dal primo scatto in bianco e nero risalente al 12 maggio 1948 che ritrae Luigi Einaudi scortato dai corazzieri dopo il giuramento come Presidente della Repubblica sino ad arrivare ai fatti di sangue più crudi, alle drammatiche calamità, agli arresti più importanti ed alle celebrazioni più significative. Immagini evocative che, nel cristallizzare i sentimenti del momento, mostrano sempre, in primo piano o sullo sfondo, le uniformi dei Carabinieri: militari animati da una fede istintiva e profonda, guidati da un incrollabile senso di giustizia, sorretti da salde radici e da un patrimonio morale inesauribile. Scatti che testimoniano in modo evidente il profondo legame che, ormai da 205 anni, unisce gli Italiani all’Arma dei Carabinieri.