L’iniziativa è in programma al Museo di Pitagora. Per l’occasione il gruppo sarà diretto dal maestro Colombo

L'Orchestra degli Incontri musicali mediterranei ritorna domenica 16 ottobre, alle ore 21, presso il Museo di Pitagora a Crotone. Per l'occasione verrà diretta dal maestro Ernesto Colombo, uno dei direttori emergenti nel panorama nazionale.

Anche per questo appuntamento – si legge in una nota stampa - il pubblico crotonese potrà godere di un programma ricco e variegato. Joseph Arena e Maria Assunta Munafò saranno protagonisti del doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra d'archi di Mendelssohn, una bellissima composizione di raro ascolto.

Lorenzo Alessandrini, primo oboe delle più importanti orchestre italiane, eseguirà il concerto RV461 di Vivaldi mentre il soprano Enrica Mistretta proporrà due arie dalle opere del compositore strongolese Leonardo Vinci che sta vivendo un importante momento di rivalutazione nei più importanti teatri internazionali.

Chiuderà il programma la composizione Aria per violino e orchestra d'archi di Lodi Luka, scritta nel 2020 sotto l'effetto emotivo del lockdown. on 16 appuntamenti di alto spessore, la stagione concertistica Incontri musicali mediterranei si afferma anche quest'anno come una delle realtà musicali più importanti del Sud Italia.