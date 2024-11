E’ la festa dei colori che sta facendo impazzire tutta Italia, l’Holi Color, che venerdì 26 luglio arriverà anche in piazza Unità d’Italia a Girifalco, in provincia di Catanzaro. L’evento, organizzato dalla locale amministrazione comunale insieme alla Proloco, vuole offrire ai giovani e non solo un momento di sano divertimento tra polveri colorate, totalmente anallergiche, atossiche ed eco-friendly, e tanta buona musica. La serata sarà infatti arricchita dalle esibizioni di artisti locali come Francesca Marinaro ed Enrico Croce ma anche da nomi che stanno riscuotendo un notevole successo come Amedeo Preziosi, noto youtuber di Cologno Monzese. Direttamente da M2O arriverà in console per l’occasione anche Marcello Riotta. E ancora Samuele Epiceno, in arte Djepicsamu, giovane catanzarese classificatosi al primo posto del contest dedicato ai dj emergenti Fim di Milano, Fiera Internazionale della Musica. Insomma un appuntamento da non perdere in cui la parola d’ordine sarà “divertimento” e che promette di lasciare il segno nell’estate girifalcese.