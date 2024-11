Al via la quinta edizione delle "Letture di Primavera", rassegna culturale promossa dal Comune di Girifalco su iniziativa dell'assessore con delega alla Cultura Elisa Sestito.

La manifestazione si avvale della preziosa collaborazione della Proloco, dell'associazione culturale Valentia, Telepepé e della libreria "Il Paese delle Meraviglie". Quattro gli appuntamenti in programma:

21 aprile ore 18:00 "Avrei voluto scriverti cantando" di Olimpio Talarico;

9 maggio ore 18:00 "Giulio Andreotti-cara Liviuccia" di Stefano Andreotti;

15 maggio ore 18:30 "L'atomo inquieto" di Mimmo Gangemi;

9 giugno ore 18:00 "Che non sia l'ultimo" di Giuseppe Gervasi.

«La rassegna-ha dichiarato l'assessore Sestito- torna nella sua veste primaverile dopo il successo di pubblico e partecipazione riscosso in autunno. Come le precedenti edizioni si è cercato di ideare un calendario variegato con autori diversi e temi di grande attualità per riuscire ad intercettare il gusto di più lettori. Le nostre rassegne continuano il loro percorso di fondamenta di sani principi e valori, lo fanno attraverso il confronto diretto con l'autore in un'ottica di reciproco accrescimento. Ogni libro scelto rappresenta l'inizio di un nuovo viaggio attraverso il quale arricchire la propria mente».