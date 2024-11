I nonni sono la memoria storica, i custodi del tempo, i tessitori di storia e figure di riferimento per i nipoti. L’esigenza di dedicare ai nonni un pensiero pervaso interamente di verità storica, dopo il loro decesso, è un desiderio nobile di chi si è sentito amato, protetto da tali figure.

Paolo Marraffa, nipote di Maria Marino, ha deciso di dedicare un libro alla nonna Maria, una donna semplice e umile, colma di fede che ha messo la sua vita a servizio degli altri e della Chiesa. Nel libro “Muori e vivi per Gesù” Marraffa racconta sua nonna, testimonia come lui l’ha conosciuta in privato, lontano dalla vita pubblica.

La presentazione si terrà il 2 Aprile a Lamezia Terme nella sala Sedna di via Tevere 13, alle 18. Relazioneranno la docente di filosofia e storia e scrittrice Miriam Rocca, e la giornalista Rosaria Giovannone. Nel corso della serata saranno letti alcuni Meditare scritti da Maria Marino. A fine serata l’autore omaggerà i presenti con le copie del testo.