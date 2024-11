Ai visitatori sarà illustrata l'evoluzione del Parco archeologico. Non mancheranno momenti dedicati alla ginnastica. L’iniziativa mira ad associare la salute alla cultura del territorio

Venerdì 31 maggio, alle ore 17, nell’ambito di Move week 2019, si terrà nel Parco archeologico nazionale di Locri la camminata di benessere… nella storia – terza edizione Move Week Locride che mira ad associare la salute alla cultura del territorio. Infatti hanno organizzato questa lodevole iniziativa l’Asp di Reggio Calabria con il servizio di “Promozione della salute” e la città di Locri.

Rossella Agostino, direttore dei Musei e Parco archeologico nazionale di Locri e Lauro Delfino, direttore Museo e Parco Archeologico “Archeoderi” – Bova Marina, illustreranno la storia del parco archeologico mentre Fausto Certomà, istruttore, darà vita ad alcuni momenti dedicati alla ginnastica. Il sito – come anticipa la dottoressa Agostino - offre al visitatore uno scorcio della vita pubblica, privata e religiosa del centro di Locri in età greca e romana ed ospita due Musei. Il Museo nazionale inaugurato nel 1971 dedicato alla vita del centro coloniale magno-greco e la Sezione museale all’interno del Complesso di Casino Macrì di più recente allestimento dedicata alle testimonianze riconducibili ad età romana imperiale e tardo-antica di Locri e dal territorio. Completa il percorso, il teatro di età greca con trasformazioni in età romana. Rivolto ai visitatori più giovani il “Museo dei ragazzi”, un percorso dedicato che racconta con apposita pannellistica, i giochi e la vita a Locri. Il Museo e Parco di Locri sono afferenti al Polo Museale della Calabria diretto dalla dottoressa Antonella Cucciniello.