Il San Francesco Hospital (Residenza sanitaria assistenziale) di Martelletto Sarrotino (Catanzaro) organizza la “Festa dei nonni” per regalare un pomeriggio di allegria e condivisione agli anziani ricoverati nella struttura e anche ai loro familiari. “Nonni masterchef – sfida a colpi di mattarello”, questo il titolo della manifestazione in programma per sabato prossimo, 5 ottobre, a partire dalle 15.30. Ospite d’eccezione della festa il noto chef calabrese Emanuele Mancuso che è stato tra i protagonisti del recente programma di RaiUno “Tuttochiaro”. L’esperto gastronomico farà parte della giuria che giudicherà i manicaretti preparati dai nonnini del San Francesco Hospital nel corso della festa.

La gara

I cuochi saranno divisi in piccole squadre ed ognuna di esse avrà un tavolo di lavoro con un simbolo. Per l’occasione saranno riproposte le antiche e sempre ‘buone’ ricette di una volta: i nonni masterchef si cimenteranno nella preparazione della pasta fatta in casa, di focacce, dolci e quant’altro. Anche i dipendenti della struttura prepareranno qualcosa per arricchire e rendere ancora più avvincente la gara. Tutto avverrà con la supervisione di chef Mancuso che alla fine, insieme agli altri giurati, decreterà il miglior piatto. Ad allietare i vari momenti della festa l’animazione musicale coordinata dalla Sig.ra Angela Mussari, direttrice del coro di Serrastretta.

Una giuria con bambini

Nella giuria ci saranno anche dei bambini; una scelta voluta dai responsabili della struttura che intendono così incentivare l’incontro e il dialogo intergenerazionale. Tra mestoli e grembiuli, la sfida all’ultima pietanza avrà luogo in un clima gioioso che consentirà ai nonnini ‘chef per un giorno’ di rievocare gesti quotidiani, di provare ancora le emozioni e i sentimenti della vita familiare di un tempo. L’iniziativa è un’idea dell’équipe psico-socio-educativa del San Francesco Hospital che costantemente segue gli anziani ospiti della struttura. Il team di professionisti è coordinato dalla dottoressa Laura Ferrari mentre il rappresentante legale della Rsa è il dottor Massimo Poggi.

Le ricette del territorio

Chef Mancuso, dal canto suo, si dice onorato di essere stato scelto per questa particolare iniziativa. «Ho partecipato finora a tantissime manifestazioni ma questo evento del San Francesco Hospital è sicuramente uno dei più importanti – sottolinea– Tutte le mie ricette attingono all’antica tradizione gastronomica della nostra regione e, sicuramente, sabato prossimo avrò modo di rivedere modalità di preparazione, di riscoprire ingredienti e sapori che fanno parte della storia culinaria, tipica del nostro territorio. Con gli anziani in cucina c’è sempre da imparare qualcosa di nuovo. Io dovrò supervisionare i loro piatti ma certamente anche loro insegneranno qualche piccolo segreto gastronomico anche a me».