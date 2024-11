Il due giugno scorso, in occasione della Festa della Repubblica, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha insignito, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’avvocato Nunzio Raimondi della distinzione onorifica di Grande Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Raimondi, catanzarese, è avvocato cassazionista e docente nell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, ed ha rivestito numerosi e delicati incarichi istituzionali. Fra gli altri, è stato Rappresentate del Governo Italiano nel CdA dell'Università “Magna Graecia” di Catanzaro, Consulente giuridico delle Commissioni parlamentari bicamerali d’inchiesta “sull’affare Telekom Serbia”, “sull’occultamento dei fascicoli relativi ai crimini nazifascisti” e, di recente, “sul rapimento e la morte dell’onorevole Aldo Moro”. Negli ultimi anni, Raimondi, si è dedicato alla materia dei diritti umani, quale membro della Delegazione Italiana per i “colloqui sulla giustizia penale” fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Islamica dell’Iran, nell’ambito dell’attività del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana. L’alta onorificenza sarà consegnata all’insigne penalista catanzarese dal Prefetto di Catanzaro, in occasione della consueta Cerimonia del prossimo mese di dicembre.