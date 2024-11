Ritorna sabato, 22 giugno, alle ore 18.00 a Palazzo Saladini di Lamezia Terme «A Palazzo con lo Scrittore», la nuova rassegna culturale ideata e diretta da Raffaele Gaetano che vede protagonisti affermati scrittori, ospiti nei palazzi storici privati della città che per l’occasione aprono le porte al pubblico invitato.



Il secondo evento vede protagonista Antonio Cerasa, neuroscienziato di fama, autore di oltre 100 pubblicazioni tra riviste e libri, collaboratore di alcuni dei più importanti centri di ricerca a livello mondiale, vincitore nel 2017 del prestigioso premio «Giancarlo Dosi» come miglior divulgatore scientifico.

Che cos’è la bellezza? Le neuroscienze sono riuscite a trovarne la formula? Cosa accade alla nostra percezione quando vediamo un’opera d’arte? Di questo e tanto altro discuteranno Antonio Cerasa e Raffaele Gaetano in questo secondo appassionante appuntamento consacrato alla bellezza. Ma la rassegna «A Palazzo con lo Scrittore» allinea anche altri preziosi momenti come richiamare alla memoria la storia del Palazzo, affidata allo storico dell’arte Francesco Volpe, i virtuosismi chitarristici del maestro Michele De Fazio e la degustazione di vini di eccellenza della cantina Benvenuto.

«I Palazzi storici da sempre affascinano chi ama immergersi nella bellezza - ha dichiarato Raffaele Gaetano - come in uno scrigno i cui tesori si distinguono per il loro attaccamento a un canone antico. A Palazzo con lo Scrittore si propone di far conoscere questi presidi di eleganza schiudendoli per un giorno al pubblico invitato. Un’esperienza capace di sollecitare ricordi interferendo con le emozioni sino a colmarle di senso. La prima edizione del cartellone si svolgerà a Lamezia Terme in alcune delle sue più antiche e raffinate dimore: Palazzo D’Ippolito e Palazzo Saladini di Nicastro, Palazzo Nicotera di Sambiase. Tre eventi imperdibili per una totale immersione tra mobili di pregio, opere d’arte e giardini verdeggianti».