Bellezza, passione, denuncia sociale, tradizioni. Per l’ennesimo anno continua a stupire la kermesse di street art promossa dall'associazione Radici, in collaborazione con il Comune di Pizzo, arrivata alla quarta edizione

Artisti italiani e stranieri lavorano per dare una nuova identità estetica ad alcuni angoli della città di Pizzo. Tra gli esponenti della street art più noti a livello internazionale che partecipano al festival, ci sono anche la spagnola Lucia Alonso e il cinese An Wei Lu Li, affiancati da prestigiosi artisti locali, come lo scultore Antonio La Gamba.

A tirare le fila dell'organizzazione ci sono i soci di Radici - Gregorio Torchia, Gloria Pizzonia e Domenico Ceravolo - che insieme all'assessore alla Cultura, Cristina Mazzei, hanno individuato nelle scorse settimane i punti della città nei quali realizzare le opere, ormai in gran parte quasi completate.

Tra le nuove opere realizzate in questa edizione, ci sono i bellissimi murales dipinti alla Marina e sul muro che costeggia la scalinata che da piazza della Repubblica conduce alla 522. Di grande suggestione anche le sagome di gatti in ferro battuto, realizzate da La Gamba, che ora costellano i muretti ed i cornicioni lungo corso San Francesco.