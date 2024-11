Domenica 27 ottobre, alle ore 18,00, si terrà nei locali della associazione “Incontriamoci sempre”, nella stazione Santa Caterina di Reggio, un incontro sui “Gioielli archeologici della Locride”, tenuto dal docente Daniele Castrizio, dell’Università degli Studi di Messina, e da Riccardo Consoli, archeologo e dottore di ricerca. La manifestazione si inquadra nell’iniziativa dell’Associazione tesa al recupero della memoria storica e della conoscenza delle tante bellezze archeologiche e monumentali della Città Metropolitana di Reggio.





I due relatori cercheranno di illustrare i vari siti di interesse archeologico presenti nella Locride, spaziando dall’epoca antica a quella medievale. Un modo per contribuire alla formazione di un piano turistico metropolitano, in cui il ruolo del Museo archeologico di Reggio possa giocare, grazie al ricco allestimento e alla presenza dei Bronzi di Riace, il ruolo di attrattore, per poi permettere ai visitatori di prolungare la propria esperienza nella Provincia, recandosi nei luoghi di interesse di cui è piena. L’idea è quella di superare campanilismi e localismi, nell’ottica di uno sforzo congiunto e coeso da parte di tutti i soggetti istituzionali, per rendere assolutamente imprescindibile una visita attraverso i luoghi storici e i monumenti che il territorio custodisce e valorizza. La serata troverà una splendida conclusione con una degustazione di un altro gioiello della Locride, il vino bianco Siccagno, a cura della mitica Bottiglieria 2010 Pellarese. Il passato incontra il presente, per realizzare il futuro.