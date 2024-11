In programma dal 23 al 28 agosto, concerti e spettacoli all'Arena dello Stretto e dal balcone di Palazzo San Giorgio. La kermesse è stata finanziata con fondi del Distretto culturale del Pn Metro Plus

Bel canto, serenate alla finestra, sinfonismo francese e russo e l’anno pucciniano. A Reggio al via il Cilea liric & classic music festival.

Concerti e spettacoli all'Arena dello Stretto e, nuova e suggestiva location, dal balcone di Palazzo San Giorgio, sede del comune di Reggio Calabria. Kermesse, interamente offerta alla cittadinanza, finanziata con 140 mila euro di fondi del Distretto culturale del Pn Metro Plus. Il salone dei Lampadari Italo Falcomatà di palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del Cilea liric & classic music festival, in programma dal 23 al 28 agosto.

I dettagli del programma di questo nuovo cartellone dell'estate reggina, sono stati illustrati dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dall'assessore con delega al Pon Metro Carmelo Romeo, dal consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, e dal direttore Artistico del festival, Alessandro Tirotta.

