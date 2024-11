Al centro del dibattito le opportunità offerte dalla connessione dei poli culturali presenti sul territorio regionale

La rete museale calabrese e le opportunità a essa collegate sono state il fulcro del convegno ospitato questa mattina da Palazzo Fazzari, futuro museo paleontologico di Ricadi.





Un incontro che ha toccato diverse tematiche, focalizzandosi in particolare sulla connessione tra i comuni di Ricadi, Soriano Calabro e Zungri, firmatari di un protocollo di intesa finalizzato alla costituzione di una più ampia rete solidale tra i musei non statali della Regione Calabria.



Punto focale della manifestazione le problematiche riscontrate nelle istituzioni museali calabresi e la diffusione del patrimonio locale nei nuovi trend turistici, sempre più legati al territorio.





Un dato confermato dai sindaci delle località coinvolte: Giulia Russo per Ricadi, Francesco Bartone per Soriano Calabro e Francesco Galati per Zungri. I primi cittadini hanno, infatti, evidenziato l’importanza della cultura nella presentazione di ogni singola località al mercato turistico internazionale.



La tavola rotonda prevista in chiusura della manifestazione è stata incentrata sul tema principale: un dibattito sulle prospettive legate alle forme di collegamento tra i poli culturali locali, in vista di una loro futura aggregazione, tenendo conto delle direttive della stessa Regione Calabria oltre che del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.