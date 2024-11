Tornano i “racconti del Mediterraneo”, rivolti, in questa quarta edizione, alle produzioni vinicole calabresi, coniugate ai migliori sapori della tradizione.

Un appuntamento immancabile che si svolgerà domenica 4 ottobre dalle 16:30 al villaggio Marco Polo di Santa Domenica di Ricadi. Gli ospiti avranno la possibilità di vivere «un’autentica esperienza sensoriale di odori e sapori mediterranei – si legge in un comunicato -, impreziosita dal racconto dei diretti protagonisti, custodi ed ambasciatori delle nostre eccellenze enogastronomiche, in un’ambientazione in cui, alle bellezze naturali e paesaggistiche, si affiancheranno autorevoli espressioni artistiche».

L’evento, organizzato dal Club Unesco di Vibo Valentia in collaborazione con l’associazione culturale Leibò, Med Experience e associazione culturale Libertas, avrà il patrocinio delle amministrazioni comunali di Ricadi e Tropea e rientra nel Dossier di candidatura della Perla del Tirreno a Capitale italiana della cultura 2022.