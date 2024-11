Da oggi a sabato 16 febbraio, Campagna Amica – Coldiretti della Calabria ha organizzato degustazioni, con creazioni gastronomiche della tradizione simbolo della giornata più romantica dell’anno. I produttori offriranno dolci pensieri e golosità per tutti così da far conoscere alcune eccellenze culinarie della Calabria.



Nei mercati non solo si potrà degustare gratuitamente, ma anche acquistare i prodotti a Km zero dell’agricoltura calabrese e avere un diretto contatto con gli stessi agricoltori che illustreranno le peculiarità della propria azienda e delle produzioni agricole. A Catanzaro, gli stand saranno allestiti nei pressi del mercato coperto del quartiere Lido in via Nazionale 51, a Cosenza in Corso Umberto Villa Nuova, a Reggio Calabria in Piazza Orange.





Sarà anche un’occasione per portare avanti la raccolta firme “Eat original – Smaschera il tuo cibo”, che ha come obiettivo di costringere l’UE a compiere atti decisivi sull’obbligatorietà dell’indicazione di origine per tutti i prodotti alimentari al fine di impedire le frodi, tutelare la salute pubblica e garantire il diritto dei consumatori all’informazione alimentare.