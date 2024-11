Giocherelloni, carichi di attenzioni e sempre presenti. I nonni sono una figura importantissima non solo per le famiglie ma per un'intera società, con il loro bagaglio di ricordi e tradizioni. Da qualche anno è stata istituita una festa per celebrarli e, proprio per questa occasione, il Leo Club Catanzaro Host, presieduto da Giuseppe Raiola, ha deciso di organizzare un'iniziativa speciale, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e provinciale di Catanzaro, della Regione Calabria, di Fipe Confcommercio e l'assistenza medica dei Cavalieri di Malta, Corpo Militare. L’evento “A spasso coi nonni” è in programma domenica 6 ottobre al Parco della Biodiversità Mediterranea.

L'attività è stata programmata e seguita in tutti i dettagli da Giusi Iemma, responsabile del service tutela della salute delle donne del Club Lions Catanzaro Host. L'appuntamento avrà inizio alle ore 9.45 dalla piazza principale del parco e coinvolgerà nonni e nipoti in una piacevole passeggiata, guidati da un coordinatore sportivo che illustrerà i benefici dell’attività fisica, fornendo importanti informazioni tecniche sull’attività da svolgere al mattino al risveglio.

Il percorso si svilupperà a step, compatibilmente con la capacità fisica dei partecipanti, ed al termine, nel corso di una salutare merenda, ogni nonno/a riceverà un gadget quale segno di riconoscimento del grande aiuto che forniscono nella crescita-formazione dei bambini. Saranno presenti anche le Pro-Loco e la Cooperativa sociale L’Arco che esporrà prodotti biologici e figure professionali specializzate in fauna e flora.