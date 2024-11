Il progetto per consentire a minori e adulti di incontrarsi e ristabilire relazioni in un luogo sicuro quanto familiare

A Villa San Giovanni nasce uno “Spazio neutro” dedicato alle famiglie in difficoltà. Si tratta della nuova programmazione delle attività per rafforzare i servizi forniti alla cittadinanza nell’ambito delle politiche sociali.

Le stanze sono riservate ai nuclei che stanno attraversando un momento difficile (come un divorzio, per esempio) e che hanno necessità di uno spazio protetto per incontrare i minori: «L’art. 9 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia recita che è necessario “mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al maggior interesse del bambino”. Lo spazio neutro – ribadisce la nota stampa - è appunto un servizio che assicura l’esercizio del diritto di visita e di relazione con gli adulti di riferimento».

L’area consente di favorire il mantenimento della relazione tra il bambino e il genitore o gli adulti di riferimento per lui significativi in quelle vicende familiari in cui questo bisogno-diritto non è rispettato per i più svariati motivi quali disagio, malattia, conflittualità, affidi intra o extra-familiari.

È importante che ogni servizio sociale possieda tale spazio attrezzato e adeguatamente dedicato «per garantire ai suoi cittadini adulti e i minori uno dei diritti fondamentali universalmente riconosciuti: la continuità affettiva e il sostegno alle relazioni familiari». Soddisfazione espressa dal sindaco Maria Grazia Richici: «Il lavoro in assessorato è costante e per questo ringrazio l’equipe che mi affianca – ha dichiarato il primo cittadino - Gli spazi dedicati ai colloqui sono accoglienti per rendere più che possibile sereni gli incontri del bambino. Ringrazio di cuore i sindaci dell’Ambito 14 per la sinergia e il lavoro di squadra fatto anche in collaborazione continua con l’ufficio di piano».