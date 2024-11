Garantire la qualificazione dei volontari e offrire nuove competenze alle associazioni no profit. Con questo duplice obiettivo è stata siglata una convenzione avente come oggetto la formazione specialistica del Csv Cosenza rivolta agli enti di terzo settore, tra il rettore dell'Unical, Gino Mirocle Crisci e il presidente del Centro servizi per il volontariato della provincia di Cosenza, Giovanni Romeo. La figura del volontario nella società attuale richiede interventi sempre più complessi in ambiti molto variegati. «Lo scopo del Csv, attraverso questo progetto è quello di sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione degli operatori degli enti del terzo settore e avvicinare al mondo del non profit i giovani studenti dell’Unical», ha spiegato il presidente Romeo. Mentre il rettore Crisci ha sottolineato come «l’Università della Calabria sia sempre attenta nella promozione dello sviluppo scientifico e formativo e del progresso socio-economico del contesto territoriale locale, favorendo forme di collaborazione anche nel campo del welfare».

Obiettivi e prospettive future

Sulla base dell’accordo firmato oggi, l’Unical si impegnerà a divulgare, presso il corpo docente, la possibilità di realizzare attività di docenza nell’ambito dei corsi specialistici per gli enti terzo settore organizzati dal Csv. Sarà inoltre valutata la possibilità di riconoscere, sotto forma di Cfu (crediti formativi universitari), le attività didattiche frequentate con profitto dagli studenti che si iscriveranno ai corsi specialistici per gli enti terzo settore del Centro.

Dal canto suo il Csv si è impegnato a collaborare alla stesura dei programmi didattici nei percorsi di formazione specialistica, a realizzare laboratori didattici sul volontariato e a consentire agli studenti Unical di partecipare alle loro iniziative di formazione. Inoltre si prevede una collaborazione tra l’Università e il sodalizio per la programmazione di corsi specialistici e master sul no profit.