L’evento in occasione dei 40 anni dalla fondazione della parrocchia di Sant’Antonio

Il prossimo 10 marzo, in occasione dei quarant’anni dalla fondazione della parrocchia di Sant’Antonio da Padova in Rende, nella sala Santa Chiara ivi ubicata, si terrà la presentazione della mostra “Acqua e colore”, in cui saranno esposti gli acquerelli di padre Giuseppe Gabriele Murdaca, Ofm e missionario della Misericordia. La mostra è curata da Raffaella Buccieri, storico dell’arte, critico d’arte e docente universitaria di Arte e iconografia cristiana nel Corso di Laurea magistrale in Scienze religiose dell’Istituto superiore di Scienze religiose “San Francesco di Sales” in Rende.

Dopo “Il canto del creato”, esposizione curata sempre dalla studiosa, nel giugno del 2016, al Museo Diocesano di Cosenza, l’evento intende approfondire quelle tematiche con lavori inediti e nuove sperimentazioni che condurranno il visitatore in un percorso visivo ed interiore unico ed intenso. L’evento sarà preceduto da una conferenza di presentazione, che si terrà alle ore 19:00 presso la stessa sala Santa Chiara, ed in cui dialogheranno la curatrice, l’artista e l’architetto Rossana Giacomantonio. La mostra chiuderà il prossimo 18 marzo e sarà fruibile dai visitatori tutti i giorni dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00.