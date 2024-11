Si svolgerà nei giorni 3,4 e 5 dicembre, nello storico Palazzo Sanseverino Falcone di Acri, l'edizione “VentiVentuno” di Assaporagionando, l'evento nel quale momenti di dibattito e di gusto si alternano e si completano l'un l'altro.

In occasione del ventennale della manifestazione si è deciso concentrare l'attenzione sul tema “Tipicità e artigianato, tra innovazione e futuro”. I giovani saranno, infatti, i protagonisti di questa edizione. Saranno coinvolte le scuole, con la presenza attiva degli studenti in momenti di alta cucina. La convegnistica sarà indirizzata ad artigiani ed imprenditori 3.0, più tecnologici, più formati, più innovativi. Verranno date indicazioni sugli attuali incentivi per l'apertura di nuove imprese e raccontate storie di successo da quei ragazzi che ce l'hanno fatta.

Ma Assaporagionando sarà anche un evento per le famiglie. Nella tre giorni ci saranno momenti di intrattenimento per i bambini, con gadget, mascotte, spettacoli e di coinvolgimento dei grandi in degustazioni guidate, laboratori e consumazioni di piatti caldi e freddi.É prevista la partecipazione dei rappresentanti di diverse aziende agroalimentari del territorio, che avranno la possibilità di esporre e vendere i propri prodotti ai visitatori e ai quali saranno dedicati degli incontri B2B con gli operatori della distribuzione e della rappresentanza.

«Ci stiamo preparando a un grande evento che abbia un impatto mediatico e che garantisca un numero di presenze tali da dare lustro alle nostre realtà imprenditoriali. – spiega il direttore organizzativo Alex Franzisi - All'interno della kermesse ci saranno dibattiti, momenti degustativi, show cooking con chef stellati, workshop, spettacoli; inoltre, ci pregiamo di avere come madrina l'attrice Annalisa Insardà, attualmente impegnata nelle riprese della fiction Rai Doc 2».

L'appuntamento, è quindi, per il primo fine settimana di dicembre per “assaporagionare”, per conoscere i gusti e l’aspetto migliore dei prodotti tipici e dell’artigianato.