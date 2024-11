«Determinazione verso il lungo cammino dell’equilibrio mentale e fisico». È questo il messaggio che Francesca Manzini lancerà sabato nel corso di un evento nel Cosentino. L’imitatrice e speaker radiofonica, sabato, presenterà il suo libro “Stay Manza” nel nuovo appuntamento di “Cineincontriamoci” che si svolgerà domenica ad Acri, nel Cosentino. Proseguono gli appuntamenti della kermesse creata e ideata da Mattia Scaramuzzo. Nel corso della serata saranno raccolti fondi da destinare al reparto di Oncologia pediatrica dell’ospedale di Cosenza.

Il giovane volto di “Striscia la Notizia” ha spiegatoperché ha deciso di scrivere questo libro: «In vero fu la decisione di Francesco Sole, che ha voluto far venire fuori la mia storia come esempio di grinta e testardaggine per riuscire a stare bene e assieme all’editore mi ha convinto. Ma, ancora oggi, mi sembra strano perché dico “uau”: quanta strada ho percorso ed è stato un percorso fatto di crescita, costruzione e formazione».

Nel suo libro autobiografico Francesca Manzini ha raccontato i suoi disturbi alimentari e di alcuni periodi difficili della sua vita: «Sono riuscita a superarli grazie alla mia forza e agli ostacoli che mi hanno fatto vedere a 360 gradi dove stavo andando. Sbagliando ho compreso meglio la differenza tra bene e male, il giusto non esiste semmai esistono l’onestà verso se stessi, l’ordine, la regola che riescono a creare armonia tra libertà, pensiero, azione e responsabilità». La speaker radiofonica ad Acri riceverà anche il premio “Calabria nel cuore”, realizzato dal maestro Domenico Tordo.

E ai giovani cosentini vuole lanciare un messaggio: «Abbiate il coraggio di stare bene. Attirare l’attenzione in modo teatrale non porterà applausi, ma allontanamento. Per poter vivere bene è importante provare anche leggerezza essendo generosi e vedrete che tutto passerà più velocemente e facilmente. Dovete avere il desiderio di cambiare. Non è vero che non si cambia. Infatti, così come gli eventi sono in grado di mutarci allo stesso modo noi dobbiamo essere capaci di gestirli. Tutto sta nella forza di volontà che però – attenzione – non si trova subito. Io ho impiegato 18 anni. Vi consiglio di essere sempre curiosi e di ascoltare».