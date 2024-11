Domenica 12 maggio alle ore 10 il Cosenza ComiCs and Games, al via oggi alla Città dei Ragazzi, vivrà uno dei suoi momenti clou allo Scrigno Giallo per la presentazione della web series “L’impresa” a cura di Goodwill, promotore del progetto Giovani e Futuro Comune, e dei ragazzi di Otakube.

L'idea

La serie nasce dalla volontà di raccontare il percorso di giovani calabresi che hanno saputo innovare la loro terra, valorizzando con le loro idee spazi pubblici inutilizzati. Il trailer della puntata pilota ha come protagonisti i ragazzi di Otakube, il fablab di cosplay che da qualche anno partecipa con successo al Cosenza ComiCs, regalando a grandi e piccini l’occasione di vestire i panni di un personaggio a scelta tra i loro cartoon, video game, film o serie tv preferiti.

Una startup di giovani

Quello di Otakube rappresenta il pilot di una web series che ha l’intenzione di raccontare al grande pubblico “l’impresa” di altri giovani under 20 che grazie alle loro innovative idee hanno restituito i beni comuni di Rosarno, Pizzo, Catanzaro e Crotone alle loro comunità. Tutti protagonisti di un viaggio in 4 tappe, quello di “Giovani e Futuro Comune” che, oltre a formare sui temi dell’imprenditorialità e dei beni comuni, ha guidato i ragazzi nello sviluppo e nella progettazione delle idee che hanno poi ricevuto 30.000,00 euro per la fase di startup.

Nelle prossime settimane sarà lanciata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma “Produzioni dal Basso” per finanziare la realizzazione delle altre puntate, cosicché il progetto di Giovani e Futuro Comune possa essere replicato e dare ad altri giovani l’ispirazione e gli strumenti utili per fare impresa in Calabria.