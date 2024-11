Sono partiti gli interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria della fortezza di Le Castella, predisposti dalla Direzione regionale Musei Calabria, guidata da Antonella Cucciniello, al fine della messa in sicurezza dell’edificio monumentale diretto da Rosanna Baccari.

I lavori, indispensabili per la tanto attesa riapertura al pubblico della struttura in condizioni di sicurezza, avviati ieri si protrarranno per tutto il mese di luglio. Inizialmente erano programmati per la scorsa primavera, poi, la drastica battuta d’arresto provocata dal propagarsi della pandemia da Covid-19, ha fatto sì che i tempi slittassero ad oggi. Il Coronavirus, infatti, ha imposto l’introduzione di misure di sicurezza aggiuntive e la predisposizione di azioni finalizzate alla protezione individuale dei lavoratori e dei visitatori, prima fra tutte il vincolo di contingentare gli accessi e di definire percorsi obbligati. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della fortezza saranno realizzati garantendo le condizioni essenziali di fruibilità e in applicazione delle norme vigenti in materia di contenimento del contagio da Coronavirus, secondo il Protocollo condiviso sulle misure Covid-19.

I sopralluoghi effettuati al temine del lockdown dal direttore del sito e dal personale preposto - con il supporto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Direzione regionale Musei Calabria - hanno permesso di individuare gli interventi indispensabili, indifferibili ed urgenti da realizzare all’interno della Fortezza prima della riapertura, fissata per il 1° agosto. Tra le possibilità, qualora ce ne fossero le condizioni, subordinate, tra l’altro, alla presenza di sufficiente personale di custodia dipendente dal Mibact, anche quella di anticipare la riapertura al pubblico, seppur in modo limitato, all’ultima settimana di luglio, a lavori ancora in corso.

