Ecco le date in programma per godere della sacra rappresentazione. Inizio ore 17.30

A Miglierina, nel Catanzarese, per il sesto anno consecutivo, si svolgerà la rappresentazione del Presepe Vivente, organizzato dal parroco don Pasquale Di Cello con la collaborazione dei volontari che si sono adoperati in questi anni alla realizzazione dello stesso. Donne, uomini, bambini, anziani e giovani.

!banner!

Tutti impegnati ad interpretare i personaggi tipici del Presepe francescano riproponendo anche gli antichi mestieri e i piatti tipici che Miglierina conserva ancora gelosamente. Come ogni anno, ci saranno diverse novità, tra cui i luoghi in cui verrà allestito il Presepe Vivente, con un percorso più ampio rispetto alle edizioni precedenti. I giorni della rappresentazione saranno martedì 26 dicembre 2017, lunedì 1 gennaio e sabato 6 gennaio 2018 dalle ore 17.30 alle ore 20.00. Un evento dunque da mettere nell’agenda degli eventi calabresi per queste festività.