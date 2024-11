Presentato all’evento sui motori uno dei prototipi più innovativi che si ispira ad un modello per il riutilizzo dei materiali e ad un processo produttivo total green in tema di automotive

Al Gran premio di Monza, lo scorso 6,7 e 8 settembre, era presente anche il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e gestionale dell’Università della Calabria che ha presentato uno degli spin-off sul quale un team di ricerca sta lavorando, legato ai temi dell’automotive e del biofuel, realizzato nell’ambito del Contratto di rete uman smart city.

Il progetto prevede la sperimentazione di un impianto produttivo dedito all’accrescimento intensivo di microalghe tramite fotobioreattori ubicati in superfici ad ambiente controllato e stabilizzato, completato il quale, la massa microalgale viene sottoposta a specifici processi di estrazione di olio vegetale che successivamente, attraverso la bioraffinazione, è trasformata in biocarburante di alta qualità. Nel processo produttivo viene altresì autoprodotta energia (elettrica, termica e frigorifera) attraverso l’impiego di uno specifico impianto di trigenerazione. Il processo produttivo total green (riuso scarti di lavorazione organici e zero immissioni di fumi nell’ambiente) costituisce uno strumento capace di migliorare i paramenti ambientali in termini di limitazione ovvero di riduzione di emissioni inquinanti e di ottimizzazione a monte ed a valle di sistemi produttivi ad alto impatto ambientale. Inoltre, rappresenta un modello economico pianificato per il riutilizzo dei materiali nei successivi cicli produttivi, riducendo cosi al massimo gli sprechi. Un modello quindi ispirato al concetto di economia circolare.

Co-finanziato dal ministero della Difesa nel piano nazionale della ricerca militare, è stato illustrato ai presenti dal responsabile scientifico, Natale Arcuri, dall’amministratore di Smart city instruments, Alfredo Sguglio, e dal presidente di Uman smart city, Maurizio Scerra. All’evento era presente inoltre il presidente dell’Aci Angelo Sticchi, Il quale ha mostrato grande interesse verso il prototipo e le possibili applicazioni in ambito industriale.