Non solo ristoranti o alberghi, negozi o musei. Da oggi gli utenti del web avranno a loro disposizione anche una nuova piattaforma per trovare le spiagge a misura per loro: alte e rocciose, basse e sabbiose, oppure quelle che offrono i servizi migliori piuttosto che quelle disperse nella natura incontaminata. Si chiama Trovaspiagge.it ed è l’applicativo promosso da Altroconsumo, una tra le più importanti organizzazioni di consumatori operanti in Italia.

La piattaforma in Calabria è stata presentata ieri (giovedì 28 giugno), a Corigliano-Rossano nella terra del Codex (unico monumento con il riconoscimento di patrimonio Unesco della regione), presso il Lido Baffo Bianco sul lungomare Sant’Angelo. Ad illustrare il motore di ricerca delle spiagge, la referente regionale di Altroconsumo, Simona Ciliberti.

«Essenziale l'interazione degli utenti»

«Si tratta di una piattaforma multimediale – dice Ciliberti – dove il turista ed il fruitore delle spiagge può diventare protagonista. Proprio come avviene per le altre piattaforme di interazione gastronomiche e turistiche, sono gli utenti a suggerire l’implementazione dei siti di interesse, a recensirli o a segnalare le loro esperienze. E ovviamente – aggiunge la referente regionale di Altrocomuno – trovaspiagge.it è uno degli strumenti principali e più preziosi per promuovere la Calabria circondata dal mare e con le sue spiagge meravigliose e ricche di una diversità che è patrimonio».

Sono 38 le località calabresi censite

Sono 38 le località calabresi al momento censite sul portale di trovaspiagge.it ma è un numero in progress, in costante aggiornamento. Dalla baia di Ferruzzano, sullo Jonio reggino, per finire all’isola di Dino nell’alto Tirreno cosentino, passando per la meravigliosa e rinomata Tropea e per la Costa dei miti nell’alto Jonio calabrese tra Crosia e Rocca Imperiale.

Insomma, una Calabria bella che oggi si tinge del blu del suo mare: un patrimonio inestimabile e tutto da scoprire.