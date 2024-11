Una scommessa scientifica e culturale che fa il punto sulle ricerche relative al mondo dei servizi segreti oggi in Italia. La presentazione è prevista per il 3 maggio

«Una scommessa scientifica e culturale che fa il punto sulle ricerche relative all’intelligence oggi in Italia». È questo il commento deldirettore del Master in Intelligence dell’Università della Calabria Mario Caligiuri nel comunicare la presentazione del volume “Studi di intelligence. Una visione per la crescita” edito da Rubbettino.

La presentazione è prevista per venerdì 3 maggio 2019 alle ore 11 presso la Sala stampa dell’aula magna “Beniamino Andreatta” dell’ateneo calabrese. I lavori verranno introdotti dal Rettore Gino Mirocle Crisci e la relazione verrà svolta da Mario Caligiuri che ha curato il volume. La manifestazione sarà coordinata da Andreina Morrone, giornalista e uno degli autori del libro. E’ previsto poi l’intervento di alcuni autori del volume, che contiene le sintesi delle tesi realizzate da Luigi Barberio, Cristian Costantino, Valentina Cuzzocrea, Carmelo Idà, Andreina Morrone, Giuseppe Naccarato, Antonio Sapio, Alessandra Speranza e Giuseppe Torchia.

“Studi di intelligence” è inserito nella collana del Laboratorio sull’Intelligence dell’Università della Calabria edita da Rubbettino che finora ha pubblicato quindici titoli. I lavori verranno seguiti da Radio Radicale.