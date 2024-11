Previsto un percorso condiviso con locali e botteghe. Per il giorno di San Valentino, ingresso gratuito al Museo civico per tutte le coppie

Il bordo d’Altomonte, nel Cosentino, celebra il mese dedicato agli innamorati. Piazza San Francesco, per febbraio, rimarrà addobbata a tema per consentire a quanti vorranno di scattare selfie sulla “panchina dell’amore”. Luci rosse e bianche, cupidi e tanti cuori rossi con le parole di “Per due come noi”, brano del famoso cantautore cosentino Dario Brunori. È questa la scenografia che si presenterà ai visitatori.







E non solo. Il progetto, curato dall’assessore ai Beni culturali e alle Attività produttive Elvira Berlingieri, prevede anche un percorso condiviso con le pizzerie, i ristoranti e le botteghe. Sarà, inoltre, possibile degustare menù dedicati e usufruire di offerte speciali. Compreso l’ingresso gratuito per le coppie al Museo civico nel giorno di San Valentino con servizio guida personalizzato.

L’iniziativa, sposata in toto dal sindaco Gianpietro Coppola, si realizza anche grazie all’assessore alle pari opportunità Emilia Romeo. L’intento è quello di creare iniziative che consentano la fruizione del centro storico e del suo patrimonio architettonico e culturale.

«L’idea – sottolinea l’assessore Romeo - nasce dall’esigenza di dare più spazio ai sentimenti e all’amore in una vita sempre più frenetica, caotica e materialista. Il cuore luminoso, le frasi di Brunori, le lucine colorate sono semplici cose che creano suggestione e positività, in un angolo dedicato idealmente a tutti gli innamorati del mondo». Un momento, dunque, di sosta dalla frenesia dei tempi moderni «per ritrovarsi e ritrovare il proprio rapporto con i sentimenti, con se stessi e con gli altri».