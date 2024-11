L'Associazione culturale La Guarimba ha inaugurato oggi la Piccola Biblioteca di Amantea, uno spazio composto da aula studio, accesso a internet, sala conferenze e proiezioni e uno studio di musica per registrare i propri brani. «Grazie al supporto di Fondazione Carical, che ha finanziato la realizzazione del progetto, e alle donazioni della cittadinanza che contribuiranno alla crescita dell'archivio bibliografico - è scritto in una nota - l'ingresso alla Piccola Biblioteca di Amantea sarà completamente gratuito per Amantea e non solo».

All'evento hanno partecipato più di cinquanta persone e, oltre alla comunità locale, erano presenti i sindaci dei comuni di Cleto, Lago, San Pietro in Amantea, Belmonte, Longobardi, Fiumefreddo e Aiello Calabro. «In un paese senza spazio per i giovani, la Piccola Biblioteca di Amantea vuole far fronte alle necessità degli studenti, e non solo, del comprensorio» affermano i promotori.

«Il progetto è nato nel 2021 - ha dichiarato il direttore Giulio Vita - attraverso un questionario che La Guarimba ha inviato a oltre cento ragazzi e ragazze del posto per capire di cosa avessero bisogno e colmare le mancanze attraverso uno spazio costruito su misura». Dal 7 al 12 agosto, durante i giorni de La Guarimba International Film Festival, la Piccola Biblioteca di Amantea ospiterà anche i laboratori e le proiezioni de La Grotta Dei Piccoli, il progetto curato da La Guarimba in collaborazione con Unicef Italia dedicato ai più piccoli.