Sarà la Total Beverage Solution di Charleston, in South Carolina, a distribuire, in esclusiva, negli Stati Uniti, il "Vecchio Amaro del Capo", prodotto dalla "Distilleria F.lli Caffo".

«Il nuovo partner - è detto in un comunicato dell'azienda - collaborerà con la filiale del Gruppo, la Caffo Beverages Inc, che segue lo sviluppo dell'intera gamma dei prodotti del Gruppo Caffo 1915, in Usa, Canada, Centro e Sud America, fra i quali l'Elisir Borsci S. Marzano, Amaro S.Maria al Monte, Liquorice e tutti gli altri prodotti con vocazione 'mixology' (Aperitivo Mezzodì, ecc.) che stanno riscuotendo un crescente successo anche fra i consumatori e i bartender d'oltre Oceano».

«Total Beverage Solution - afferma Alessio Pane, responsabile di Caffo Beverages e fautore dell'accordo - è una delle prime aziende del settore della distribuzione, che vanta una conoscenza approfondita del mercato nordamericano e che opera fornendo servizi integrati nel settore della distribuzione: dal marketing alla logistica fino ai servizi post-vendita».

«Dave Pardus, Ceo di Total Beverage Solution - è scritto ancora nel comunicato - ha espresso soddisfazione per l'accordo che consentirà di rappresentare l'amaro leader ed uno dei prodotti più iconici, non solo in Italia, ma anche nel mercato statunitense, in cui gode di grande reputazione e notorietà in continua crescita».

«Siamo lieti - sostiene Nuccio Caffo, amministratore dell'azienda - di aver chiuso questo accordo con la Total Beverage Solution, una delle più importanti aziende specializzate nella distribuzione di importanti marchi, che proprio per questo, come il Vecchio Amaro del Capo, necessitano di un'organizzazione distributiva, competente e capillare, capace di lavorare in tandem con la nostra filiale in Usa e con le nostre risorse interne. È una scelta che corrisponde alle crescenti opportunità che riscontriamo nel Paese e, più in generale, in tutti i mercati esteri che nel 2018 hanno fatto registrare complessivamente una crescita del 56% in volumi».