Online migliaia di immagini del Bel Paese nel secolo scorso. La nostra regione presente con decine di bellezze, dal Pollino allo Stretto

Un viaggio virtuale tra più di 5mila cartoline del secolo scorso. È questo il risultato del progetto messo in piedi dal Touring Club Italiano in collaborazione con Musicart per rendere fruibili online un patrimonio che racconta i cambiamenti delle nostre città in un arco temporale di settant’anni.

Tra le 5.501 cartoline caricate sul portale artsandculture.google.com, figurano anche decine di immagini della nostra regione: dal lungomare di Reggio Calabria al corso Mazzini di Cosenza, passando attraverso la Sila e i centri storici di Corigliano e Paola, fino ad approdare a Gerace e Mileto.

Un progetto che aggrega arte, storia e tecnologia, grazie anche all’applicazione per smartphone che permette all’utente di scoprire monumenti e siti nelle immediate vicinanze e lo porta all’inevitabile confronto tra ciò che era e ciò che, oggi, è.