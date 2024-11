VIDEO | In queste settimane si stanno vivendo giorni di grande apprensione per la salute dei calabresi, ma ad infondere fiducia ci pensano i più piccoli che hanno aderito alla catena della speranza che si sta diffondendo in tutto il Paese

“Andrà tutto bene” è il messaggio che sta diventando virale anche in Calabria. Partita in tutta Italia, attraverso i social network, la catena della speranza è arrivata anche nella nostra regione. A farsi promotori dell’iniziativa sono stati proprio i bambini, le future generazioni che hanno fiducia nei più grandi e sono convinti che tutti sapranno dimostrare di essere responsabili per consentire loro di poter tornare a correre e a giocare insieme, spensierati, liberi di abbracciarsi, liberi di vivere la loro quotidianità.

Arriva sempre dai più piccoli la forza e la determinazione per far bene. Ed è a loro che dobbiamo pensare in questi giorni in cui ci viene chiesto di agire con responsabilità, evitando di uscire senza una reale motivazione o necessità. È a loro che dobbiamo dedicare le nostre azioni per garantirgli di rimanere illesi da questo virus ed aiutarli a trascorrere con serenità questo periodo.

Nel video, il messaggio di Matteo, Ginevra, Viola, Mia, Carlotta, Sofia, Gioia, Nicole, Annaluce, Emmanuel, Mattia, Samuele, Samuel, Emanuele, Maggie, Ginevra, Oscar, Elisea, Giovanni, Melissa, Diletta, Antonio, Sofia, Maria, Grande, Eleonora, Helen, Davide.