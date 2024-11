La sponda reggina dello Stretto di Messina è pronta ad accogliere le imbarcazioni a vela latina provenienti da ogni parte d’Italia. Si aprirà venerdì pomeriggio, con l’inaugurazione della mostra espositiva nel Villaggio Velico sul lungomare di Catona, la manifestazione voluta dall’Antica Marineria Catonese. Visitando il lungomare della località a nord della città di Reggio Calabria si potrà riscoprire il vecchio modo di andare per mare. Il via alla navigazione sarà dato sabato mattina alle ore 11:00, quando le imbarcazioni storiche spiegheranno le loro vele latine al vento dello Stretto. Da venerdì a domenica sarà dunque un susseguirsi di regate, mostre, esposizioni, visite alle imbarcazioni e workshop incentrati sulla vela latina. Da Omero a Dante verranno toccati tutti gli aspetti che fanno entrare questa terra, con la sua marineria, fin dentro al mito. Dal mito alla storia, dalla leggenda alla religione perché è da qui che San Francesco da Paola, non ricevendo supporto dai pescatori della zona, attraversò lo Stretto a bordo del suo mantello.

Forse per questo che negli anni la marineria italiana e reggina in particolare, ha voluto celebrare più volte il proprio Santo protettore, cosa che si farà nuovamente anche nella giornata conclusiva della kermesse velica, infatti proprio a San Francesco da Paola sarà dedicato il primo premio riservato al vincitore della regata finale.