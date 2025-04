Arte e mito si incontrano: la statua di Hera Lacinia realizzata dallo scultore Antonio Affidato è stata installata martedì 1 aprile sul lungomare di Crotone in Piazza Berlinguer, pronta per la cerimonia ufficiale di svelamento che si svolgerà sabato 5 aprile, alle ore 18:30, alla presenza delle autorità civili, militari, religiose. Un evento voluto fortemente dall’Amministrazione comunale, che rappresenta un momento di grande significato per la comunità e il patrimonio culturale locale, rafforzando il legame tra arte, storia e territorio.

La scultura in bronzo di Hera Lacinia è caratterizzata da elementi distintivi che ne esaltano il ruolo di divinità. Nella mano sinistra stringe la melagrana, porgendo il simbolo di fertilità e abbondanza al suo popolo, mentre nella destra regge una lancia, simbolo di regalità. Il diadema che le cinge il capo, sottolinea la sua sacralità e il richiamo storico legato al diadema custodito nel Museo Archeologico Nazionale di Crotone. Questi dettagli non sono casuali, ma evocano il legame tra la città, la sua storia millenaria e la tradizione della Magna Grecia.

L’opera trova infatti un forte legame con il Promontorio Lacinio, luogo sacro nell’antichità, dove sorgeva il celebre Santuario dedicato alla Dea Hera Lacinia, punto di riferimento per pellegrini e centro di culto della Magna Grecia. L’opera rappresenta un tributo alla storia di Crotone, città che nei secoli ha mantenuto vivo il ricordo della sua origine greca e della sua rilevanza culturale nel Mediterraneo. Un evento che non solo celebra l’opera dello scultore Antonio Affidato, già noto per la sua mostra “Rara Avis”, ma rappresenta anche un passo significativo nel percorso di valorizzazione culturale della città. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento significativo, che intende celebrare la storia e la bellezza della nostra terra attraverso l’arte e la cultura.