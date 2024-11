La settima edizione del Festival del Sud – Valentia in festa è pronta ad accendere i riflettori sulla Calabria. La kermesse si terrà dal 15 al 17 aprile 2024 presso il Valentianum di Vibo Valentia.

«Il Festival del Sud - Valentia in Festa – affermano i promotori - punta a creare un valore aggiunto per il sistema territoriale coinvolgendo comunità, attività produttive, operatori economici e associazioni, creando eventi su misura del territorio in luoghi storici e caratteristici della Calabria. Ospiti di caratura internazionale della cultura, della musica, dello sport e della politica si alterneranno in luoghi unici, rendendo la Calabria centro culturale del Paese, parlando di poesia, sport, arte, cinema, scienza, innovazione e molto altro, permettendo a chiunque di avvicinarsi e di restarne affascinato».

Gli ospiti

Tra gli ospiti della settima edizione del Festival del Sud - Valentia in festa, il cui programma completo è consultabile sul sito web dell'evento, ci saranno Mac64, Agostino Chiummariello, Luca Gervasi, Anthony Lo Bianco e Francesco Piemonte, Fulvia Gioffrè, Teresa Pugliese, Pasquale Tridico, Linton Johnson, Diego Fusaro, Annamaria Frustaci, Andrea Pusateri, Mario Mori e Giuseppe De Donno, Dayane Mello, Raffaele Gaetano, Pietro Comito, Elena Basile, Angelo Greco, Roberto Vannacci, Lorenzo Tosa, Emanuele Fiano, Luciano Prestia, Luigi De Magistris, Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta, Ciro Indolfi, Cateno De Luca, Alessandro Di Battista e Antonino Monteleone.

In sette anni il Festival del Sud ha ospitato, a Vibo Valentia e in decine di comuni calabresi, centinaia di donne e uomini delle istituzioni, intellettuali, professioniste e professionisti, scrittori e scrittrici. «La settima edizione del Festival del Sud - Valentia in Festa ospiterà, come da consolidato costume, autori ed autrici di tesi attribuibili alle più diverse aree politiche», ha aggiunto Associazione Valentia, organizzatrice dell'evento. «Il nostro obiettivo non è quello di fare politica né di abbracciare particolari correnti di pensiero, bensì quello di ospitare in Calabria autori di libri rilevanti nel dibattito pubblico contemporaneo, per consentire alle calabresi e ai calabresi di dialogare direttamente con gli autori e le autrici e di sviluppare una propria, autonoma riflessione. In questa settima edizione il pluralismo delle idee sarà, come sempre, garantito», ha chiarito l'associazione.

Laboratori

In tutti i giorni del festival, saranno presenti decine di laboratori, come quello della Bcc Calabria Ulteriore svolgerà dei corsi gratuiti di educazione finanziaria: un'opportunità di straordinaria importanza per imparare ad orientarsi nel periodo di crisi che stiamo vivendo. Infine, il Valentianum ospiterà le opere di numerosi artisti locali. L'evento è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Vibo Valentia, dall'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, dalla Camera di Commercio Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, dal Gal Terre Vibonesi, dalla Confcommercio di VV e dalla Confindustria di Vibo Valentia.