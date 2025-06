È stato inaugurato a Catanzaro un murale realizzato con materiale di scarto: l'opera è stata eseguita dall'artista catanzarese Rocco Del Franco in arte Testa di Latta, e raffigura il capoluogo

Un muro sottratto all’anonimato. Una parete che da oggi ha un messaggio forte da lanciare: quello di prendere per mano il pianeta e proteggerlo dal consumismo sfrenato e dall’inquinamento. Grazie al talento e alla creatività dell’artista catanzarese Rocco Del Franco (in arte Testa di Latta) e al progetto “Catanzaro Comunità Educante”, che vede in partnership CO.RI.S.S., Fondazione Città Solidale, ARCI Calabria, Comune di Catanzaro, Istituto Comprensivo Casalinuovo – Catanzaro Sud, Istituto d’Istruzione Superiore “Petrucci – Ferraris – Maresca”, Atlantide – società cooperativa, Virtus Mariano Mancuso ASD, Associazione Culturale “Hercules”, un nuovo murale fa mostra di sé nel quartiere Fortuna della città capoluogo di regione.

L’opera, inaugurata recentemente, raffigura Catanzaro, dal mare al suo centro storico, ed è stata realizzata ricorrendo a materiale di scarto (lattine, flaconi, bidoncini e oggetti di plastica) ed è stato collocato nella facciata principale dell’Istituto scolastico “Casalinuovo”.

Soddisfatta per l’iniziativa la dirigente scolastica Maria Riccio. «Questo murale rientra all’interno del progetto “Catanzaro comunità educante” - ha affermato Salvatore Maesano, presidente della cooperativa Coriss -. Era una delle azioni previste dal progetto finanziato dalla Fondazione “Con i bambini” legata a Fondazione “Con il Sud”. Nasce per lavorare insieme ai minori su una serie di temi per superare la povertà educativa. Il murale è l’emblema di un uso diverso dei prodotti, delle materie inquinanti. Un’opera di testimonianza del riciclo. Un’opera che è anche un manifesto».

Presente alla cerimonia di inaugurazione dell’opera anche l’assessore comunale alla pubblica istruzione e alle politiche sociali Nunzio Belcaro. «Un grande artista della nostra città ha superato se stesso con un’opera impattante che dà veicolo ad un messaggio ambientalista coniugandolo con un importante valore identitario - ha sostenuto Belcaro -. Siamo in una scuola storica di Catanzaro che compie un lavoro straordinario. Questo è un territorio soggetto anche a dispersione scolastica, quindi tutto assume un valore molto più forte. Va detto grazie a “Comunità educante” per aver pensato a questo spazio».

«Volevo che quest’opera - ha affermato l’artista Rocco Del Franco (Testa di Latta) - parlasse con i colori e le immagini legate al nostro territorio: il sole, il mare e non solo. Il mio obiettivo è far capire quanto consumiamo e quanto disperdiamo nell’ambiente, quanto poco valore diamo alle cose. Il fatto che il murale sia stato realizzato in una scuola mi ha fatto sentire addosso una responsabilità. Ci tenevo a rivolgermi ai ragazzi. Quest’opera assume un valore identitario, è legato a Catanzaro come lo sono anch’io».