In attesa della rappresentazione dell'intramontabile opera verdiana prevista per il 7 agosto, una serata lieve che condurrà gli spettatori nella Parigi ottocentesca

Si arricchisce di nuovi appuntamenti il cartellone eventi di Armonie d'arte festival. Nello scenario suggestivo del Parco archeologico Scolacium di Borgia (Catanzaro), sabato 4 agosto si svolgerà "Aspettando la Traviata. Cena spettacolo". In attesa della rappresentazione dell'intramontabile opera verdiana prevista per il 7 agosto, una serata lieve che condurrà gli spettatori nella Parigi ottocentesca ma anche in quel mondo di sentimenti che appartengono a tutti, senza luogo né tempo. A fare da cornice, passi a due sulle più celebri arie da “La Traviata”, letture da “La signora delle Camelie” di Alexandre Dumas e cena gourmet Parigi a tavola.

