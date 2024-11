Dal 5 al 12 maggio la città ospiterà circa venti mosaicisti guidati nell’ambito del progetto “Tutto il Lungomare è da aMare”

Dal 5 al 12 maggio 2018 la cittadina di Belvedere Marittimo ospiterà quasi una ventina di mosaicisti “capitanati” dal Maestro Luigi Impieri che unitamente all’assessorato al Turismo e alla Cultura porta avanti il progetto “Tutto il Lungomare è da aMare“.



Il lavoro, in collaborazione Comune-Legambiente, con la tecnica del mosaico trecandìs (nel quale si prevede l’uso di piastrelle colorate), proseguirà ad abbellire tutti i muri e muretti ancora rimasti con il cemento a vista, con dei mosaici artistici.

In tal modo quell’impatto visivo, brutto e antiestetico, sarà mutato in una visione bella, colorata e attraente: Belvedere si vedrà arricchita di vere e proprie opere d’arte che aumenteranno anche attrazione turistica e valorizzazione del territorio. Per tale motivo si ha la collaborazione fattiva di proprietari di appartamenti, ristoranti, bar, supermercati che “ospiteranno” gli artisti durante la loro permanenza, ai quali va comunque un plauso.



Tali mosaici vengono realizzati, con materiali di recupero sottratti alla dispersione nell’ambiente, col fine di riportare al pubblico decoro aree degradate, con la partecipazione e l’impegno di diversi artisti calabresi ed emiliano romagnoli, uniti per restituire al pubblico dominio un’opera d’arte, di cui ogni cittadino, senza distinzione di razza, sesso, età, religione, stato sociale, ne potrà usufruire.

L’assessore Francesca Impieri anticipa un incontro degli artisti con i ragazzi delle scuole belvederesi, che già da due anni portano il loro contributo nel progetto dei mosaici. Inoltre anche in seguito alla visita dell’anno scorso in cui la Comunità Ebraica ha portato delle ceramiche abbellite con i simboli della loro cultura a far parte del progetto, quest’anno si realizzerà il gemellaggio tra la città di Belvedere Marittimo e la città di Mitzpé Ramon (Israele). Per sancire continuità al progetto nel pomeriggio di lunedì 7 Maggio verranno posate nuove ceramiche ebraiche nel mosaico trencadis. Un altro importante tassello per individuare Belvedere come la città dei mosaici.