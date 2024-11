«Il Mibac ha sbloccato oltre 120 milioni di euro che saranno usati per 52 interventi di recupero, restauro e valorizzazione in tutta Italia». Lo spiega il Ministero dei beni culturali in una nota. «Sono previsti: un intervento in Abruzzo, 7 nel Lazio, 1 in Lombardia, 2 nelle Marche, 1 in Molise, 1 in Piemonte, 3 in Sardegna, 1 in Toscana, 4 in Veneto, 5 in Basilicata, 6 in Calabria, 14 in Campania e 6 in Puglia. 39.375.000,00 euro provengono dalla riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, 39.593.381,90 euro dalle premialità del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 e 41.394.008,65 dalle economie del Programma Operativo Complementare 2007-2013» conclude il ministero.