Ammonta a 28,1 milioni l’investimento che la Regione Calabria ha presentato oggi per il recupero e la valorizzazione di numerosi attrattori religiosi. In particolare, il governatore Mario Oliverio ha sottoscritto, nella sede della Giunta, 40 convenzioni, 12 delle quali relative a interventi destinati al Ministero per i beni e le attività culturali, e le altre 28 relative a interventi destinati ai Comuni. Tra gli interventi di competenza del Mibac (13,8 milioni) figurano i lavori di restauro e recupero funzionale della Concattedrale-Cittadella vescovile di Gerace (Reggio Calabria), i lavori di restauro e recupero funzionale del Santuario Maria Santissima della Consolazione di Reggio Calabria, i lavori di restauro, messa in sicurezza e recupero funzionale della Cattedrale di Rossano (Cosenza), i lavori di restauro e recupero funzionale del Santuario di Polsi di San Luca (Reggio Calabria).

Tra gli interventi il cui finanziamento è destinato ai Comuni (per complessivi 14,2 milioni) rientrano il restauro, consolidamento e valorizzazione dell'Abbazia di Santa Maria di Corazzo di Carlopoli (Catanzaro), i lavori di restauro e recupero funzionale del Santuario di San Francesco da Paola di Fuscaldo (Cosenza) e il restauro, consolidamento e valorizzazione dell’Abbazia e Domus Florense di San Giovanni in Fiore (Cosenza). Per la Regione le convenzioni sono state firmate dal dirigente generale del Dipartimento urbanistica e beni culturali Domenicantonio Schiava, in presenza dei proprietari dei beni del Mibac e dei Comuni, per il Mibac dal segretariato regionale del Ministero dei beni e della attività culturali Salvatore Patamia, per i Comuni dai sindaci dei territori interessati: sono complessivamente 109 gli interventi previsti. Alla firma degli atti, nella sala oro della Cittadella a Catanzaro, hanno partecipato anche l'assessore regionali alle attività culturali Maria Francesca Corigliano, i vescovi tra cui monsignor Giuseppe Fiorini Morini (Reggio Calabria), Francesco Oliva (Locri) e Francesco Savino (Cassano Jonio), parroci e amministratori locali. Gli interventi per i quali sono state sottoscritte le convenzioni rientrano in due progetti strategici all'interno del Piano per i beni culturali della Regione, del valore complessivo di circa 72 milioni di euro, concertato con il Mibac.