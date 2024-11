La degustazione della tipica carne argentina sarà abbinata a quella del luppolo in un evento che mira a far riscoprire le tradizioni e la cultura di un popolo attraverso l’arte della musica, del canto e del ballo

Due sono le date da segnare sul calendario, quella del 17 e del 18 agosto, che vedranno a San Roberto, in provincia di Reggio Calabria, il ritorno della seconda edizione del “Beer & Asado Fest”, un’incredibile due giorni che quest’anno vedrà salire sul palco due importanti band di musica etnica calabrese, gli “Akusma” e gli “Eliakos”. Due gruppi musicali che intendono esprimere la bellezza del loro territorio di origine e la magica presenza di suoni incontaminati che rappresentano la storia e la cultura del popolo calabrese.

Il sound della musica etnica e folkloristica calabrese degli “Akusma” sarà il cavallo di battaglia della prima serata serata. La band, composta da Pietro Paviglianiti, Sebastiano Palumbo, Sasà Filippone Maria Brindisi, Marco Palumbo, Antonino Alampi e Andrea Ionadi, suonerà il 17 agosto a partire dalle 21.00. Il giorno successivo toccherà, sempre a partire dalle 21.00, agli “Eliakos” con i membri: Valentina Megali (coro) Antonino Foti (chitarra) Benedetta Romeo (chitarra) Giovanni Calabrò (basso) Domenico Nocera (percussioni).

La "Festa della Birra e dell’Asado" vedrà la partecipazione dello chef Oscar Gutierrez, che arriverà direttamente da Buenos Aires e che cucinerà, con le sue sapienti mani, una delle delizie della cucina argentina: l’asado, un tipico piatto sudamericano fatto di carne cotta alla brace.

Alla degustazione di questa prelibatezza sarà abbinata quella del luppolo. La birra di qualità sarà spillata al momento per soddisfare i gusti più raffinati. Una incredibile manifestazione, voluta e promossa dall’Amministrazione comunale di San Roberto, che ha l’obiettivo di entusiasmare, rallegrare, aggregare genti provenienti da ogni contesto sociale e da diversi luoghi d’origine. I presupposti per la riuscita del festival ci sono tutti, a partire dalla location, quella del parco comunale del comune, ideale per accogliere un numero vasto di persone e per farle divertire in armonia.