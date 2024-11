L'indennità di carica del mese di marzo del sindaco, del vicesindaco, degli assessori, e del presidente del Consiglio del Comune di Bisignano (Cosenza) sarà donata all'Azienda ospedaliera cosentina per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Lo rende noto un comunicato dell'amministrazione comunale.



La somma, di circa 9.600 euro, deliberata all'unanimità dei presenti, sarà corrisposta «viste le note criticità in cui versa il sistema sanitario regionale calabrese, che, allo stato attuale, in virtù dell'elevata contagiosità del virus, non consentirebbero agli ospedali della nostra regione di assicurare interventi straordinari atti ad affrontare il rischio "saturazione" del nostro nosocomio».