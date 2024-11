In occasione della visita del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, le vie della città di San Luca saranno animate da “Borgo in festa – ferragosto a San Luca”, una giornata di festeggiamenti popolari, organizzata per far rivivere il borgo e trasformarlo in un luogo di incontro e di aggregazione. L’evento sarà accompagnato da buona musica e si potranno degustare i piatti della cucina locale. Il tutto si svolgerà all’insegna del puro divertimento.

La festa è stata organizzata dall’associazione culturale “Uniti per San Luca” e da “E20 – Associazione artistico culturale eventi”. Inizierà alle ore 14.00 per concludersi alle ore 20.00 lungo le vie di San Luca, che verranno riempite da stand di artigianato ed enogastronomia. Dalle ore 16.00 alle 19.00 nelle vie del centro storico verranno organizzati spettacoli artistici con musica e animazione per grandi e piccini. Durante la serata, in via Roma, si terrà un convegno dal titolo” Il borgo si racconta attraverso le parole di scrittori e di autori calabresi” dove si parlerà di letteratura e di personaggi legati al luogo. Nel corso della giornata le associazioni accompagneranno i partecipanti nelle visite guidate alla scoperta della cittadina dell’Aspromonte.