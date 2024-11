I Bronzi di Riace sono «un unicum globale che tutto il mondo ci invidia, l'immagine più forte della civiltà della Magna Graecia». Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in una intervista al giornalista Riccardo Giacoia per la TgR Calabria in onda nell’edizione delle ore 14. Sangiuliano ha anche spiegato, rispetto alle diverse attrattive della Calabria, che «è una grande terra, terra nobile, con una grandissima storia alle spalle. Circa 16 siti sono la testimonianza tangibile di questo grande patrimonio. La cultura è più avanti nella spesa del Pnrr, contiamo di accrescere l’offerta di qualità e di servizi a cui legare i fondi per le infrastrutture”» Nel ricordare il progetto dei musei gratuiti per il 25 aprile, il ministro ha evidenziato il «rinnovato interesse sia di cittadini italiani che stranieri nei confronti del nostro grande patrimonio culturale».