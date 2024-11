L'arrivo del popolare cantautore calabrese ha segnato un richiamo alla speranza in una bellissima serata di musica segnata da uno splendido e improvvisato concerto in piazza

Dario Brunori a Civita. È successo ieri, 11 novembre, durante un’iniziativa non annunciata ma organizzata da tempo per ridare visibilità, certezze e futuro al piccolo comune arbëreshë, colpito nell’agosto scorso da una grave tragedia con 10 morti nelle Gole del Raganello. L’evento è stato organizzato dall’associazione FuturoPlurale di Franco Laratta, con il comune di Civita. La visita del popolare cantautore calabrese ha segnato un richiamo alla speranza, a non dimenticare, tra commozione, riflessioni, una bellissima serata in musica, con uno splendido e improvvisato concerto in piazza di Brunori con la chitarra, davanti a centinaia di giovani accorsi Civita grazie al tam tam dei social.

Particolarmente commosso Brunori sul Ponte del Diavolo con vista sulle Gole del Raganello, da dove ha lanciato un appello per la rinascita di Civita: «Sono qui per esorcizzare la paura. Qui per dare una speranza». Per Franco Laratta «è necessario portare la vicenda di Civita a livello nazionale, perché non è giusto dimenticare una tragedia, ma anche ignorare il grande desiderio di ricominciare della comunità arbëreshë del piccolo comune del Pollino, con la voglia di riprendere a vivere e a sperare. Civita non può essere dimenticata».

Brunori ha poi ammirato dall’alto le superbe Gole del Raganello, tragico luogo della sciagura di agosto, ed ha promesso di ritornare, di continuare ad incoraggiare gli sforzi che si stanno facendo per dare una speranza a Civita e alla sua comunità.