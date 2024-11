Protagonisti di uno spot del tutto originale i ragazzi dell’associazione di volontariato “Punto e a capo” per augurare a tutti i nostri telespettatori e lettori buon Natale e felice anno nuovo

Stanchi dei soliti auguri? Quest’anno il nostro network ha deciso di augurarvi buon Natale e felice anno nuovo in modo del tutto speciale. Protagonisti i ragazzi dell’associazione di volontariato “Punto e a Capo” che, ospiti nella sede della nostra emittente, per un giorno si sono calati nei panni di giornalisti,operatori e tecnici per augurare a tutti i nostri telespettatori e lettori buone feste!