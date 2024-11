«Bilancio positivo anche in questa seconda giornata del salone, lo stand della Regione Calabria sta registrando apprezzamenti trasversali ed è molto frequentato. Lo stesso presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in visita oggi al nostro padiglione, lo ha classificato come tra i più vivaci, tra i migliori di tutta la fiera. Grande pubblico, giovane e meno giovane, studenti collegati da remoto e in presenza». È quanto afferma la vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi.

«Nella seconda giornata, sono intervenuti gli studenti dell’istituto Marconi di Siderno accompagnati dai loro docenti e dalla dirigente Fiasche’; con le loro video camere i ragazzi hanno intervistato gli autori e animato, con la loro vivacità culturale, lo stand della Calabria».

«In questa edizione del Lingotto – aggiunge Princi - tantissime le presentazioni dei libri, che vedono, per lo più, protagonisti gli autori ed editori calabresi, che hanno registrano forte interesse anche in termini di vendite. Alta la qualità delle proposte editoriali che rappresentano l’anima culturale dello stand della nostra regione. Grande partecipazione a iniziative e dibattiti anche perché lo spazio di 200 metri quadrati dedicato alla Calabria è stato concepito come un’agorà, una piazza aperta al centro del Salone che cattura l’attenzione dei tantissimi visitatori della Fiera del libro. Imponente organizzazione che ha alla base un grande gioco di squadra che ha coinvolto tutto il dipartimento regionale alla Cultura».

Per il presidente della regione Piemonte «lo stand della Calabria è uno dei più vivaci di tutto il Salone. Lo visito con grande piacere. Il Salone del libro, che nella 35esima edizione dimostra tutta la sua salute, è per noi l’evento culturale tra i più importanti d’Italia. La Calabria è una regione meravigliosa alla quale sono legato anche per la profonda amicizia con il governatore Roberto Occhiuto. In Piemonte vivono tanti calabresi, tante persone straordinarie che hanno contribuito alla crescita di questa terra. Se il Piemonte oggi è una regione grande e forte – rimarca infine il presidente Cirio -, lo deve a tante perone e famiglie calabresi che ora transitando in questo stand e hanno l’occasione di riassaporare i profumi della loro terra».