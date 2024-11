Un evento in grado di ospitare lettori, autori, case editrici e operatori della filiera del libro per focalizzare l’attenzione sulla lettura e sulle tendenze della lettura estiva di qualità

Il Festival CalaCitra Libri si propone di attivare una rete virtuosa di collaborazioni tra enti pubblici e privati, nazionali e locali, il cui obiettivo finale è la promozione della cultura del libro e della sua filiera in un territorio specifico della nostra regione per molti secoli denominato Calabria Citeriore (o Citra) situato tra due Parchi Nazionali - Pollino a nord e Sila a sud, - e tra due Mari - Tirreno a ovest e Ionio a est.

Un programma proposto dalla Libreria Victoria Ubik di Praia a Mare in collaborazione con la UNPLI della Provincia di Cosenza; attori che, sul territorio, hanno già dimostrato la validità di formule legate a una promozione culturale in generale e del libro in particolare attraverso manifestazioni che, pur avendo una vocazione nazionale, hanno mostrato sempre e comunque un particolare interesse anche alla promozione degli autori e soprattutto degli editori calabresi.

Una kermesse estiva in grado di ospitare lettori, autori, case editrici e operatori della filiera del libro per focalizzare l’attenzione sulla lettura e sulle tendenze della lettura estiva di qualità. Le location scelte e gli appuntamenti del festival del libro si valorizzeranno reciprocamente in una atmosfera particolarmente suggestiva ed edificante per lo stato d’animo dei partecipanti e dei visitatori che muoveranno tra i comuni coinvolti.

Dare maggior risalto e opportunità di confronto al territorio calabrese è il punto di partenza del festival, realizzato grazie all’ascolto e alla collaborazione dimostrata dal coinvolgimento di tredici comuni dell’aria della Calabria Citra: Aieta, Belvedere Marittimo, Cetraro, Diamante, Guardia Piemontese, Laino Borgo, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora: alle sezioni delle Pro Loco locali, alle associazioni culturali agenti sul territorio, alle pubbliche amministrazioni e ai referenti culturali delle stesse va riconosciuta la capacità di accogliere e sostenere il progetto.

Ad affiancare la squadra operativa entra anche il team dell’associazione Ginepraio, implementando un team di lavoro composto da persone con formazioni e professionalità diverse poste a lavorare in sinergia alla realizzazione e alla cura di ogni aspetto della kermesse.